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الملك سلمان: الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار

أخبار العالم العربي

الملك سلمان: الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار
RT / Twitter
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة يوم الأحد، أن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار.

وقال الملك سلمان في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يوم الأحد "إن اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراك تام منا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار".

وصرح العاهل السعودي بأنه لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق.

وأفاد في السياق بأن المملكة تعمل في ذلك ضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين.

المصدر: واس

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