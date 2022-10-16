"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد محاصرة الجيش الإسرائيلي لمنزل في نابلس

أصدرت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة بيانا مساء الأحد، بعد محاصرة الجيش الإسرائيلي لمنزل في نابلس، زعمت القوات الإسرائيلية أن أحد كبار أعضاء المجموعة متواجد بداخله.

وقالت "عرين الأسود": "لا وجود لاسم الشاب المُعلن اعتقاله أو محاصرته في الضاحية من قبل قوات الاحتلال بين مقاتلي عرين الأسود إطلاقا".

وأضافت: "أن كل ما يقوم به الاحتلال من مُناورات هي مكشوفة تماما بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية طوقت منزلا زعمت أن أحد كبار أعضاء جماعة "عرين الأسود" ويدعى حمزة العزيزي متواجد بداخله.

هذا، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن إطلاق نار كثيف تزامن مع محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة الضاحية بنابلس، مشيرة إلى أن الجنود طلبوا من شخص يتواجد في المنزل المحاصر، تسليم نفسه.

المصدر: RT + وسائل إعلام