مراسلة RT: اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين إثر اقتحام الجيش لمدينة نابلس (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في منطقة الضاحية شرق نابلس.

من جهتها أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات مسلحة جدت بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية طوقت منزل حمزة العزيزي أحد كبار أعضاء جماعة "عرين الأسود".

هذا، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن إطلاق نار كثيف تزامن مع محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة الضاحية بنابلس، مشيرة إلى أن الجنود طلبوا من شخص يتواجد في المنزل المحاصر، تسليم نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا، صرح يوم الأحد بأن الطوق العسكري المفروض على مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، سيستمر حتى إشعار آخر.

المصدر: RT + وسائل إعلام