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العراق.. السوداني ينفي صحة التسريبات حول تشكيلة حكومته المقبلة

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العراق.. السوداني ينفي صحة التسريبات حول تشكيلة حكومته المقبلة
AFP
محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
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نفى المكتب الإعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان يوم الأحد، صحة التسريبات عن تشكيلة الحكومة المقبلة، وأكد أنها تتضمن معلومات غير دقيقة.

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وجاء في البيان أن "المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء، ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة". 

وأكد أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

ودعا مكتب رئيس الوزراء المكلف وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل أي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الإعلامي الرسمي للمكلف.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، قد كلف السوداني بتشكيل حكومة عراقية جديدة باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكبر.

وأمام السوداني، الذي شغل سابقا مناصب وزارية عديدة، فترة 30 يوما، منذ تكليفه، بتشكيل حكومة عراقية جديدة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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