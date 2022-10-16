الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية 4 مرات

قال الجيش اللبناني في بيان مساء يوم الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة 4 مرات يوم السبت.

وأضاف الجيش أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق يوم السبت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ولمسافة حوالي 333 مترا ولمدة 10 دقائق.

وذكر أنه بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا.

وتابع قائلا إن زورقا ثالثا اخترق المنطقة البحرية المذكورة ولمسافة 203 أمتار.

كما أشار إلى اختراق رابع ما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، امتد بمسافة حوالى 481 مترا.

وأكد الجيش أنه يتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية