 
مباشر

ابن زايد وأردوغان يتفقان على مزيد من التعاون بين الإمارات وتركيا

أخبار العالم العربي

ابن زايد وأردوغان يتفقان على مزيد من التعاون بين الإمارات وتركيا
بن زايد وأردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzri

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

إقرأ المزيد
ضاحي خلفان يعلق على لقاء محمد بن زايد وأردوغان
ضاحي خلفان يعلق على لقاء محمد بن زايد وأردوغان

وبحسب بيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قدم الرئيس الإماراتي خالص تعازيه لأردوغان بضحايا انفجار منجم بارتِن، وبحث الجانبان قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

كما اتفق الجانبان خلال المحادثة على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الاستثمارات المتبادلة إلى التجارة، ومن الطاقة إلى النقل، ومن البنية التحتية إلى التكنولوجيا، وفي المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا