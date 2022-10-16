ابن زايد وأردوغان يتفقان على مزيد من التعاون بين الإمارات وتركيا

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وبحسب بيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قدم الرئيس الإماراتي خالص تعازيه لأردوغان بضحايا انفجار منجم بارتِن، وبحث الجانبان قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

كما اتفق الجانبان خلال المحادثة على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الاستثمارات المتبادلة إلى التجارة، ومن الطاقة إلى النقل، ومن البنية التحتية إلى التكنولوجيا، وفي المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية.

المصدر: RT