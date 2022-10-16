"حزب الله" يتحدث عن مرحلة ما بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

كشف نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، عن المرحلة الثانية ما بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

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وخلال لقاء حواري شبابي لـ"حزب الله"، قال نعيم قاسم: "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الترسيم بالتوقيع، ننتقل الى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي وتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب".

وأضاف قاسم: "كان لحضور المقاومة الاثر الكبير في تحصين الحقوق البحرية والنفطية والغازية للبنان، وهذا انجاز تاريخي لم يكن ليحصل لولا التكاتف بين الدولة والمقاومة".

المصدر: "المنار"