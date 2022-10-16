الحكومة المصرية تنفي إلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"

نفى المركز الإعلامي للحكومة المصري، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك".

وفي بيان له، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع محافظة القاهرة، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت استمرار المشروع كما هو، وعدم صدور قرارات بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن "محافظة القاهرة أكدت استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باعتباره واحدا من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات"، لافتا إلى أن "محافظة القاهرة أوضحت أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى التي تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ COP27"، حيث تضم المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، وروعي في اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات الكبرى كجراج التحرير.

ودعا المركز، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: "الوطن"