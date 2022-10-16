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مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة
RT @MfaEgypt
مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، يوم السبت، بشأن مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة إنه ناقش مع وزير الخارجية الهندي ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه تم التطرق إلى الملف بشكل واسع مع الجانب الهندي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأشار شكري إلى أنه تناول مع وزير خارجية الهند العديد من القضايا الإقليمية والدولية والارتقاء بالعلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات بين البلدين للدفع قدما في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى تطلع مصر للاستفادة الكاملة من هذه العلاقة.

المصدر: "اليوم السابع"

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