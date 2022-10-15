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مستوطنون يهاجمون مدنا وقرى بالضفة والقدس ومسلحون فلسطينيون يشنون هجمات في نابلس والخليل ورام الله

أخبار العالم العربي

مستوطنون يهاجمون مدنا وقرى بالضفة والقدس ومسلحون فلسطينيون يشنون هجمات في نابلس والخليل ورام الله
Gettyimages.ru
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تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والجنود الإسرائيليين والمستوطنين من جهة سقط خلالها عدد من الجرحى في صفوف الجانبين.

ففي مدينة القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالمدينة.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستوطن في عملية طعن في جبل المكبر بالقدس. 

وفي مدينة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية في محيط سجن عوفر غرب رام الله، كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية في سماء بلدة سلواد شرق المدينة، في حين دارت مواجهات بين الأهالي والجنود الاسرائيليين في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أطلق مسلحون النار تجاه حاجز بيتونيا.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار تجاه سيارة للمستوطنين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.

وقالت مصادر عبرية إن مستوطنا إسرائيليا أصيب في الهجوم.

وفي الخليل، ذكرت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني في الخليل بزعم إلقائه قنبلة حارقة تجاه جنود إسرائيليين.

من جهة اخرى، قالت مصادر محلية ان جنود إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من العمال الفلسطينيين في بلدة السموع في قضاء الخليل وأوقعوا إصابات في صفوفهم.

يتبع..

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