رئيس لجنة الأسرى في صنعاء: التوقيع على القائمة الأخيرة لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي (صور)

قال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين باليمن، مساء السبت، إنه قد تم الانتهاء من تصحيح بيانات الأسرى مع الجانب السعودي، والتوقيع على القائمة الأخيرة للتبادل.

وجاء تصريح المرتضى عقب وصول الوفد الحوثي الخاص بملف الأسرى قادما من السعودية بالتزامن مع مغادرة الفريق الفني السعودي مطار صنعاء، يوم السبت.

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ولفت إلى أن زيارة وفد صنعاء إلى السجون السعودية كانت ناجحة حيث تم الاطمئنان على الأسرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت ضرورية وتمت المطالبة بها في جولة المفاوضات الأخيرة في عمّان لحل الإشكاليات العالقة التي حالت دون التقدم في ملف الأسرى وتنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه في مارس الماضي.

وقال المرتضى إن "هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية حلت جزءا كبيرا من الإشكاليات المتعلقة بملف الأسرى وبالقوائم ما بيننا وبين الجانب السعودي ولا زال هناك عوائق وإشكاليات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين، وقد تحدثنا مع الوفد السعودي حول هذه الإشكاليات الذي وعد بالعمل على حلها من أجل الوصول إلى تنفيذ الاتفاق الموقع في مارس الماضي، نظرا لمضي مدة طويلة عليه".

وشدد على أن ملف الأسرى ملف إنساني ويجب أن يبقى محايدا عن الملفات الأخرى السياسية والعسكرية، كما أن جميع الأطراف مستفيدة من تنفيذ هذا الاتفاق.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عن الأمل في أن تكون هذه الزيارة خطوة أولى تفضي إلى التنفيذ الكامل والحل الشامل لهذا الملف الإنساني.

ودعنا اليوم الفريق السعودي الزائر لصنعاء

فيما استقبلنا فريقنا الوطني الذي قام بزيارة اسرانا في السعودية بعد أن إطلعوا على أحوال الأسرى وإطمئنوا عليهم وكذا تصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها.

ونأمل حل بقية الاشكاليات قريباً والوصول إلى تنفيذ اتفاق التبادل. pic.twitter.com/BpOgf8gq3Q — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) October 15, 2022

وفدنا الزائر لأسرانا في السجون السعودية سيستكمل يوم غدٍ ان شاءالله زيارته بعد ان اطلعوا على أحوال الأسرى وقاموا بتنقيح الاسماء ومطابقتها حسب الالية المتفق عليها.

ونأمل ان تمثل هذه الزيارات بداية انفراجة في هذا الملف الانساني. pic.twitter.com/AWuigxUByP — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) October 13, 2022

المصدر: موقع "المسيرة نت" اليمني