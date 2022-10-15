اندلاع مواجهات عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم السبت، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية غرب رام الله.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال المواجهات عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت على مدخل القرية الرئيسي، وأطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية