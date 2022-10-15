أخرجه الإيراني مجيد مجيد.. النيابة العمومية في تونس تمنع قناة محلية من بث فيلم "محمد رسول الله"

منعت النيابة العمومية في تونس قناة محلية من بث فيلم "محمد رسول الله" الذي أخرجه الإيراني مجيد مجيد.

وقالت قناة "تلفزة تي في" على صفحتها بـ"فيسبوك" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، منعت القناة من بث فيلم يحمل عنوان "محمد رسول الله"، كان من المقرر بثه يوم السبت.

واعتبرت القناة أن النيابة العمومية تجاوزت اختصاصها، وعوّضت "الهايكا"، لكنها سترضخ للمنع، مع إمكانية الطعن فيه.

وفيلم "محمد رسول الله" هو عمل إيراني لمجيد مجيد، صدر سنة 2015، ولقي جدلا واسعا في الأوساط الدينية، وذهب البعض إلى اعتباره "مسيئا للرسول".

المصدر: وسائل إعلام تونسية