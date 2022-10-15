أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: المستوطنون يستبيحون البشر والشجر والحجر بطول البلاد وعرضها

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قطعان المستوطنين يستبيحون البشر والشجر والحجر في طول البلاد وعرضها وتحت حماية قوات الاحتلال.

وتساءل الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إلى متى هذا الصمت الدولي؟!".

وأضاف "شعبنا ينزف دما وبشكل يومي على مرأى ومسمع ممن يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان! صمت معيب".

وازدادت حدة اعتداءات المستوطنين بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وبحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

قطعان المستوطنين يستبيحون البشر والشجر والحجر في طول البلاد وعرضها وتحت حماية قوات الاحتلال . والسؤال الى متى هذا الصمت الدولي ؟! شعبنا ينزف دما وبشكل يومي على مرأى ومسمع ممن يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان ! صمت معيب . — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) October 15, 2022

المصدر: RT