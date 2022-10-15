تونس.. العثور على جثة مقطوعة الرأس قرب محطة الأرتال بالعاصمة

قالت وسائل إعلام تونسية يوم السبت إن السلطات عثرت على جثة مقطوعة الرأس قرب محطة الأرتال بالعاصمة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي في تصريح لـ"موزاييك" بأنه تم العثور على جثة آدمية مقطوعة الرأس على بعد نحو 100 متر من محطة الأرتال ببرشلونة، وذلك في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15 أكتوبر 2022.

وأوضح الريابي أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة.

ورجح المسؤول أن تكون الوفاة نتيجة حالة انتحار، باعتبار أن الجثة كانت موجودة على مستوى السكة الحديدية، حسب تقديره.

المصدر: "موزاييك"