 
مباشر

الرئيس التونسي: جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل عميل خائن (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي: جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل عميل خائن (فيديو)
RT @TnPresidency
الرئيس التونسي قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzmi

صرح الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن التونسيين سيصنعون جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار ولكن ممن وصفهم بعملائه في تونس الراغبين في ضرب استقلال البلاد من خلال التعامل مع الخارج.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، (خروج آخر جندي فرنسي من تونس).

وقال سعيد: "متمسكون بحقنا في الجلاء.. وإن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا".

وفي محادثة له مع عدد من المقاومين الذين كانوا حاضرين، قال الرئيس "إذا عهدنا فننجز... لن نقبل إلا بالنجاح والنصر"، وأضاف "لن ننسى الشهداء".

وشدد على أنه سيواصل في نفس الخط الذي انتهجه، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة المجد لتونس وإنقاذ الدولة من براثن الذين يعبثون ويحاولون العبث بمقدرات الشعب.

وأفاد "سنصنع تونس جديدة وجلاء جديدا".

وتزامن تصريح قيس سعيد مع خروج احتجاجات في العاصمة نظمتها المعارضة تطالب بإسقاط ما وصفته بـ"انقلاب" الرئيس.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا