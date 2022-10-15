خبير مياه يعلق لـRT على آخر مستجدات سد النهضة

في حديث خاص لـRT، علق خبير المياه، عباس شراقي على آخر مستجدات سد النهضة، لافتا إلى استمرار زيادة الفيضان لشهر أكتوبر وتوقف التوربينين منذ شهرين.

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وقال عباس شراقي لـRT: "تؤكد المعلومات الموثقة لدينا أن هناك استمرار زيادة الفيضان لشهر أكتوبر وتوقف التوربينين منذ شهرين..أمطار حوض النيل الأزرق فى أغسطس كانت أعلى قليلا من معدلها، وأوائل سبتمبر كانت امتدادا لأمطار أغسطس، ولكن سرعان ما ارتفعت تدريجيا إلى أن وصلت إلى أكثر من 50% فى بعض الأيام، واستمرت زيادة الأمطار عن معدلها فى شهر أكتوبر أيضاً، وقد امتلأت السدود السودانية وجميع البوابات مفتوحة الآن لتصريف المياه من سدود الروصيرص وسنار ومروى وأعالى عطبرة وستيت".

وأضاف شراقي: "توقف التخزين الثالث عند منسوب 600 م بتخزين 9 مليارات م3، واجمالى 17 مليار م3، وازداد مؤقتا إلى 19.5 مليار م3 نتيجة الفيضان وعدم قدرة الممر الأوسط على إمرار كامل مياه الفيضان، وكان من المتوقع أن يعود إلى مستوى 600 م بداية أكتوبر، إلا أن الأقمار الصناعية توضع استمرار ارتفاع المستوى نتيجة زيادة الأمطار فى سبتمبر وأكتوبر عن معدلها، وفى نفس الوقت استمرار توقف التوربينين لمدة تقترب من شهرين، كما تستمر الأمطار الغزيرة فى بعض المناطق فى السودان حول الروصيرص وامتداد النيل الأزرق والقضارف، ومن المتوقع ارتفاع منسوب النيل فى مصر خلال الأيام القليلة القادمة وتحذير من يستخدمون أراضي طرح النهر".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT