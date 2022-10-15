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قوات الدفاع الجوي القطرية تنفذ تمرين "درع 6" (فيديو)

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قوات الدفاع الجوي القطرية تنفذ تمرين
قوات الدفاع الجوي القطرية تنفذ تمرين "درع 6"
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نفذت قوات الدفاع الجوي الأميري القطرية تمرين درع 6 (سكاي نكس) في ميدان القلايل التابع للقوات المسلحة بحضور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال التمرين الاشتباك المباشر بين وحدات رماية قوات الدفاع الجوي الأميري، وبين عدد من الطائرات المسيرة ذات الجناح الثابت، وكذلك ذات الجناح المتحرك.

وقد بلغت نسبة نجاح إصابة الأهداف جميعها 100 بالمئة في زمن ووقت قياسيين.

وحضر التمرين اللواء الركن راشد علي القاشوطي، قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، وعدد من الضباط في القوات المسلحة القطرية.

قوات الدفاع الجوي القطرية تنفذ تمرين

المصدر: قنا

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