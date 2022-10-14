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ولي العهد السعودي لزيلينسكي: السعودية ملتزمة بحل النزاعات بالطرق السلمية والاستمرار في جهود الوساطة

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ولي العهد السعودي لزيلينسكي: السعودية ملتزمة بحل النزاعات بالطرق السلمية والاستمرار في جهود الوساطة
Gettyimages.ru
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ملتزمة بـ"حل النزاعات بالطرق السلمية".

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كما جدد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.

وقال فلاديمير زيلينسكي، إن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها السعودية وقيمتها 400 مليون دولار تسهم في تخفيف معاناة الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وعبر زيلينسكي عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

المصدر: "واس"

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