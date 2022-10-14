الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى طائراتنا المسيرة في نابلس ويتم التحقيق في الحادث (صور + فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في نابلس نتيجة خلل فني.

وقال المتحدث إنه يتم التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أنه لا توجد أية خشية من تسرب للمعلومات.

سقطت مساء اليوم مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع في مدينة نابلس نتيجة خلل فني. يتم التحقيق في الحادث حيث لا توجد أية خشية من تسرب للمعلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2022

وأكدت مجموعة "عرين الأسود" سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مساء الجمعة.

وأفادت بأنها الآن بحوزة اختصاصيين وفنيين من الفريق، لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها، موضحة أنها بعيدة كل البعد عن مكان وجود المقاتلين.

مجموعة عرين الأسود في نابلس تعلن استحواذها على طائرة صهيونية مسيّرة سقطت في البلدة القديمة في نابلس...#جنين#عرين_الاسودpic.twitter.com/iqTU2Iv99d — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) October 14, 2022

♦️📸 #عاجل.. في بيان رسمي لمجموعات عرين الأسود:



تمكن المجاهدين التابعين لها من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال حلقت في أجواء نابلس "https://t.co/wIpmhI4Hr4pic.twitter.com/6wjs81RVaO — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) October 14, 2022

- إسقاط طائرة استطلاع مسيرة في المنطقة القديمة من مدينة نابلس



على الأرجح ، جاءت مجموعة عرين الاسود إلى الموقع. pic.twitter.com/EUqyFwDboz — رابعة الصمود (@Raba_alsomood) October 14, 2022

وكشفت مجموعة "عرين الأسود" في بيان، عن خطة للجيش الإسرائيلي لإبادة جميع مقاتليها فجر الخميس، أثناء المناورة التي قام بها.

ووفق المجموعة فقد "كان مقاتلو "عرين الأسود" قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين، في محيط كل منطقة اعتقدت تل أبيب أن المُجاهدين سينطلقون منها، مضيفين في رسالة لكوخافي "نحن نعلم يا كوخافي (رئيس هيئة أركان الجيش) أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية".

المصدر: وسائل إعلام