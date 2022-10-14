بعد قتال دام.. اتفاق بين فصائل تدعمها تركيا شمال غرب سوريا

توصلت "هيئة تحرير الشام" (جبهة "النصرة" سابقا)، وما يعرف بالفيلق الثالث إلى اتفاق أولي يقضي بحل النزاع بينهما بعد اشتباكات دامية وقتلى بين الطرفين.

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ويقضي الاتفاق بوقف شامل لإطلاق النار، وعودة "الفيلق" (يتبع لما يعرف بالجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا)، إلى مقراته، وذلك بعدما كانت "الهيئة" سيطرت على مدينة عفرين السورية.

وإضافة إلى وقف إطلاق النار، تتضمن بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الهيئة والفيلق، إطلاق سراح الموقوفين لدى الطرفين، وعودة قوات الفيلق الثالث إلى مقراته وثكناته، واستعادته "لقواته ونقاط رباطه".

وتم التوقيع على الاتفاق مساء اليوم الجمعة، في اجتماع في معبر باب الهوى شمالي إدلب على الحدود التركية السورية.

المصدر: RT