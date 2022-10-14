ليبيا.. ضبط وافدين خطفوا 3 مصريين في طرابلس (صور)

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ضبط تشكيل عصابي يضم ثلاثة وافدين في منطقة وادي الربيع بالعاصمة طرابلس، متورطين في واقعة خطف 3 مصريين.

ووردت معلومات لأعضاء قوة دعم مديريات الأمن عن ابتزاز وافد يحمل الجنسية السورية، لشخص مصري الجنسية لأجل دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح صديقه المخطوف، حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس.

وأعدت قوات الأمن كمينا بمكان عملية تسليم الفدية، وجرى ضبط المتهم لدى تسلمه المبلغ، حيث اعترف بتورطه رفقة شخصين آخرين في واقعة خطف ثلاثة مصريين واحتجازهم داخل شقة.

واقتحم رجال الأمن الشقة، لكن اتضح أن أحد أفراد التشكيل العصابي وهو سوري الجنسية أيضا، هرب بسيارته، بعدما أجبر المخطوفين على مرافقته، وذلك لنقلهم إلى مكان آخر، إلا أنه وبالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي، جرى رصده وإيقافه في منطقة وادى الربيع ومعه المخطوفين.

كما أوقف الأمن شخصا ثالثا من أفراد التشكيل العصابي وهو مصري الجنسية، وكانت وظيفته تسلم الأموال من عائلات المخطوفين، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ثم أُحيلوا إلى مكتب النائب العام.

المصدر: وسائل إعلام ليبية