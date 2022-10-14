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ليبيا.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا

أخبار العالم العربي

ليبيا.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا
RT
ليبيا.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا
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أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، للرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي التزام حكومة الوحدة بدعم مهمته في ليبيا.

وأجرت المنقوش اتصالا هاتفيا مع باتيلي فور وصوله إلى طرابلس، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن المنقوش رحبت بدور المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس.

وشددت المنقوش على أهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكدت التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه، لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفق بيان وزارة الخارجية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف باتيلي جهود الوساطة الحميدة ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة الليبية.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري جلستين حول ليبيا ستُخصص الأولى لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمالية والاقتصادية، والثانية للنظر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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