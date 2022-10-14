ليبيا.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، للرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي التزام حكومة الوحدة بدعم مهمته في ليبيا.

وأجرت المنقوش اتصالا هاتفيا مع باتيلي فور وصوله إلى طرابلس، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن المنقوش رحبت بدور المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس.

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش @NajlaElmangoush اتصالاً هاتفياً مع الممثل الخاص للأمين العام @un🇺🇳 للدعم في ليبيا السيد #عبدالله_باثيلي فور وصوله إلى العاصمة . حيث رحبت معاليها بدور المبعوث الأممي في #ليبيا وأهمية مواصلة عمله من #طرابلس🇱🇾. pic.twitter.com/WWQEAimwuM — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) October 14, 2022

وشددت المنقوش على أهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكدت التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه، لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفق بيان وزارة الخارجية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف باتيلي جهود الوساطة الحميدة ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة الليبية.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري جلستين حول ليبيا ستُخصص الأولى لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمالية والاقتصادية، والثانية للنظر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية