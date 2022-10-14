ليبيا.. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله

تعهد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بالتواصل مع جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاستماع إليهم.

وحدد عبد الله باتيلي في أول بيان أصدره فور وصوله إلى طرابلس عصر يوم الجمعة أولوية عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال باتيلي في بيان "وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأوضح أنه سيتولى قيادة مساعي الأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سيتولى أيضا الإشراف على عمل البعثة.

وتعهد باتيلي بالتواصل أولا وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد باتيلي أن الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، مبينا أن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.

كما أكد في ختام البيان على أن تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، مشددا على ضرورة احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت في الانتخابات التي تأجلت بسبب الخلافات السياسية.

وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، الذي أعرب له عند استقباله عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية به ودعمها لمهمته وتقديم المساندة اللازمة وتذليل العقبات أمام مساعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي بشأن وصوله إلى طرابلس اليومhttps://t.co/oykIeVo3tnpic.twitter.com/yroft1Tmlg — UNSMIL (@UNSMILibya) October 14, 2022

المصدر: وسائل إعلام ليبية