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المغرب.. إصابة الأمير رشيد بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. إصابة الأمير رشيد بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
المغرب.. إصابة الأمير رشيد بفيروس كورونا
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أفادت القناة المغربية الأولى بأن الأمير مولاي رشيد تعذر عليه مرافقة الملك محمد السادس إلى البرلمان، مساء الجمعة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وحل الملك محمد السادس بعد عصر اليوم بمبنى البرلمان، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وألقى العاهل المغربي خطابا إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.

المصدر: القناة المغربية الأولى

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