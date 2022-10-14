المغرب.. إصابة الأمير رشيد بفيروس كورونا

أفادت القناة المغربية الأولى بأن الأمير مولاي رشيد تعذر عليه مرافقة الملك محمد السادس إلى البرلمان، مساء الجمعة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك، حفظه الله، في هذه المناسبة، نظرا لإصابته بفيروس كوفيد 19. — 2M.ma (@2MInteractive) October 14, 2022

وحل الملك محمد السادس بعد عصر اليوم بمبنى البرلمان، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وألقى العاهل المغربي خطابا إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.

المصدر: القناة المغربية الأولى