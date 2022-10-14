رئيسة الوزراء الفرنسية: حل مشاكل التأشيرة مع الجزائر قيد الدراسة

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن حل مشاكل التأشيرة بالنسبة للجزائريين، سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وجاء ذلك في حوار أجرته، إليزابيث بورن، مع إذاعة فرنسا الدولية عقب الزيارة التي قادتها إلى الجزائر في الأيام الماضية رفقة 15 وزيرا.

وفي جوابها عن سؤال ما إذا لا يزال هناك سوء تفاهم حول ملف التأشيرة مع الجزائر، قالت إليزابيث إن هذه القضية ستحل بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضحت رئيسة الوزراء أن المحادثاث التي جرت بين جيرالد دارمانين ونظيره الجزائري، كانت مفيدة للغاية.

وقالت: "أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدا، وأننا تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا الملف يمكن حله بسرعة".

المصدر: الشروق الجزائرية