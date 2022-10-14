تونس.. القضاء يؤجل النظر بقضية وفاة 14 رضيعا

أرجأ القضاء التونسي يوم الخميس، النظر في قضية وفاة 14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.

ويتابع في القضية التي تعود إلى سنة 2019، مديرة مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة بالمركز ذاته، بتهم "القتل غير العمد والإهمال وعدم أخذ الاحتياط".

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وتقدمت هيئة دفاع المتابعين الثلاثة، بطلب التأجيل للاطلاع على التقارير التي قدمها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة واستجابت المحكمة للطلب، حسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.

وشهد المركز الصحي وفاة 14 رضيعا خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس 2019، بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، حسبما أثبتت التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.

وفي أعقاب الحادث، الذي خلف صدمة وغضبا واسعين في الشارع التونسي، قدم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقالته من منصبه، وفتحت السلطات تحقيقا موسعا بشأن ظروف تسجيل الوفيات.

وفي شهر أبريل من سنة 2021، وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمة القتل غير العمد إلى المسؤولين الصحيين الثلاثة.

المصدر: صحيفة "الصباح نيوز" التونسية