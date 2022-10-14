فرانس برس: وفاة 10أطفال من مرضى سرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء "ملوث"

توفّي عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة "حركة أنصار الله- الحوثيين" بعدما جرى حقنهم بدواء "ملوث" و"مهرب" من الخارج.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين في بيان إن "19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة".

وذكرت أن عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد "في حالة حرجة للغاية" وثمانية أطفال "يعانون من مضاعفات خفيفة"، موضحة أن تحقيقاتها أفضت إلى "اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم".

وبحسب مصدر طبي مسؤول في صنعاء، فإن الدواء كان منتهي الصلاحية، وإنّ الأطفال توفوا "اثر الحقن مباشرة"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات، نظرا لوجود "50 طفلا في الوحدة ذاتها".

المصدر: "أ ف ب"