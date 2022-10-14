باريس: بعد انتهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ستبدأ شركة "توتال" بالتنقيب عن النفط

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، أنه بعد انتهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ستبدأ شركة "توتال" بالتنقيب عن النفط.

وقالت كولونا في تصريح خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون: "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب مني نقل تهانيه لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتمنياته الازدهار للبنان وشعبه، والتشديد على الصداقة التي تربط البلدين والشعبين".

وأعلنت أنه "بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتي للبنان تدور في أجواء اكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة "توتال" عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وان الأمور ستسير على الطريق الصحيح"، مؤكدة أن بلادها تتمسك بصداقتها مع لبنان، "خصوصا في الأوقات الصعبة".

وتمنت أن "يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي"، لافتة إلى أن "إجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام