السفارة الفرنسية في لبنان تمنع فريق RT من تغطية مؤتمر صحفي لوزيرة خارجيتها

أفاد مراسل قناة RT في لبنان بأن السفارة الفرنسية في بيروت، منعت فريق القناة من تغطية المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مطار بيروت الدولي.

ويظهر في الفيديو لحظة منع فريق تصوير RT من تغطية المؤتمر الصحفي من قبل مستشار الإعلام في السفارة ومطالبته بمغادرة القاعة، لأن RT تابعة للدولة الروسية وغير مرغوب بها من قبل السلطات الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت في بيان، أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا، ستزور بيروت يومي الخميس 13 والجمعة 14 أكتوبر 2022. وستعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور نظيرها اللبناني عبدالله بوحبيب. وستلتقي برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وحسب البيان، ستذكر الوزيرة، مع اقتراب حلول الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان، بحرص فرنسا على حسن سير عمل المؤسسات اللبنانية، وستشدد على أنه بات ملحا أن تقود لبنان حكومة تمارس صلاحيات كاملة من أجل إيجاد حل للأزمة الخطيرة المستشرية التي يعاني منها لبنان منذ أشهر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ينص عليها الاتفاق الذي وقع مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أنها إصلاحات جوهرية في السياق المثير للقلق الشديد الذي يواجهه البلد.

وقال البيان: "ستتيح هذه الزيارة الإشادة بالاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي أبرم هذا الأسبوع، وهو ما ساهمت فيه فرنسا وشركاؤها الدوليون مساهمة فاعلة".

المصدر: RT