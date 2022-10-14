باحث عسكري مصري يكشف لـRT كيف خدع الجيش الروسي القوات الأوكرانية بهجوم غير متوقع

كشف الباحث العسكري المصري، مينا عادل، عن تكتيك اتبعه الجيش الروسي لتوجيه ضربة مخادعة للقوات الأوكرانية في كييف، بعد الهجوم على جسر القرم.

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وقال الباحث العسكري المصري في تصريحات لـRT: "انتفض الدب الروسي بعمل ضربات قاصمة للجيش الأوكراني وحلفائه من حلف الناتو، والتي كانت بمثابة صفعة جديدة بعد نشوة الهجوم المضاد الأوكراني، بتكتيك عسكري متفوق بامتياز من الجيش الروسي".

وأوضح الباحث العسكري المصري: "استغل الجيش الروسي تكثيف الجيش الأوكراني لدفاعته الجوية بالقرب من الخطوط الأمامية مما ترك الخطوط الخلفية بدون تغطية جيدة، وتم توجية هجوم روسي كاسح بمختلف الصواريخ من الجو والبحر والأرض بجانب الطائرات المسيرة الانتحارية".

وأشار مينا عادل إلى أن الهجوم تم من خلال 3 جهات، مما أصاب منظومات الدفاع الجوي الأوكراني بالشلل بسبب اختلاف خصائص هذه الصواريخ كالتصميم والسرعة، ولكنها تتشابه في القدرة على التحويم لاختراق شبكات الدفاع الجوي المعقدة.

وتابع: "من الطبيعي أن يصيب هذا الهجوم حلف الناتو بالصدمة، ما جعلهم يسرعون في تقديم منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا، ولكنها لن تستطيع أن تمنع خطر مشابهة بسبب قلة عددها وعدم استطاعتها التعامل مع مختلف الذخائر الروسية التي أصابت أهدافها بدقة بالقرب من مدينة لفيف، في تحذير شديد اللهجة للناتو باعتبار لفيف هي خط الإمداد الأول للجيش الأوكراني".

المصدر: RT