تفاعل على نصيحة قدمها محمد علي الحوثي للسعودية للرد على أمريكا

أثار القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته السعودية للرد على التهديدات الأمريكية بخفض إضافي بإنتاج النفط.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "انصح المملكة.. أفضل رد.. وأقل رد.. تتخذه السعودية أمام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من أمريكا الضغط مجددا على أوبك بتخفيض 5%.. وكلما زادت أمريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على أوبك لزيادة التخفيض".

انصح المملكة

افضل رد

وأقل رد

تتخذه السعودية امام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من امريكا الضغط مجددا على او بك بتخفيض 5%

وكلما زادت امريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على اوبك لزيادة التخفيض #UNSC_is_extremist — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 13, 2022

وعلق خالد الجبري، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تغريدة الحوثي قائلا بتغريدة: "دعوة للتساؤل: إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟!"

دعوة للتساؤل:



إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟! https://t.co/HavhFRN34F — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) October 13, 2022

وقال مغرد آخر: "الحوثي يدعم قرار خفض الإنتاج، أعتقد أنه ينصح من باب حق الجيرة".

الحوثي يدعم قرار خفض الانتاج، أعتقد أنه ينصح من باب حق الجيرة https://t.co/3n5gugqWZV — عمر .. لا لزيادة الانتاج (@oamaz7) October 13, 2022

الحوثي من باب النصيحه والجوار

ينصح بتخفيض الانتاج

👌👌👌👌 https://t.co/4Keh21Yvja — أم الهنوف paintapduallh (@paintapduallh) October 13, 2022

المصدر: RT