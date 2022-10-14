تفاعل على نصيحة قدمها محمد علي الحوثي للسعودية للرد على أمريكا
أثار القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته السعودية للرد على التهديدات الأمريكية بخفض إضافي بإنتاج النفط.
وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "انصح المملكة.. أفضل رد.. وأقل رد.. تتخذه السعودية أمام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من أمريكا الضغط مجددا على أوبك بتخفيض 5%.. وكلما زادت أمريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على أوبك لزيادة التخفيض".
انصح المملكة— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 13, 2022
افضل رد
وأقل رد
تتخذه السعودية امام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من امريكا الضغط مجددا على او بك بتخفيض 5%
وكلما زادت امريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على اوبك لزيادة التخفيض #UNSC_is_extremist
وعلق خالد الجبري، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تغريدة الحوثي قائلا بتغريدة: "دعوة للتساؤل: إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟!"
دعوة للتساؤل:— Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) October 13, 2022
إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟! https://t.co/HavhFRN34F
وقال مغرد آخر: "الحوثي يدعم قرار خفض الإنتاج، أعتقد أنه ينصح من باب حق الجيرة".
الحوثي يدعم قرار خفض الانتاج، أعتقد أنه ينصح من باب حق الجيرة https://t.co/3n5gugqWZV— عمر .. لا لزيادة الانتاج (@oamaz7) October 13, 2022
الحوثي من باب النصيحه والجوار— أم الهنوف paintapduallh (@paintapduallh) October 13, 2022
ينصح بتخفيض الانتاج
👌👌👌👌 https://t.co/4Keh21Yvja
المصدر: RT