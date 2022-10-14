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تفاعل على نصيحة قدمها محمد علي الحوثي للسعودية للرد على أمريكا

أخبار العالم العربي

تفاعل على نصيحة قدمها محمد علي الحوثي للسعودية للرد على أمريكا
AFP
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أثار القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته السعودية للرد على التهديدات الأمريكية بخفض إضافي بإنتاج النفط.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "انصح المملكة.. أفضل رد.. وأقل رد.. تتخذه السعودية أمام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من أمريكا الضغط مجددا على أوبك بتخفيض 5%.. وكلما زادت أمريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على أوبك لزيادة التخفيض".

وعلق خالد الجبري، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تغريدة الحوثي قائلا بتغريدة: "دعوة للتساؤل: إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟!"

وقال مغرد آخر: "الحوثي يدعم قرار خفض الإنتاج، أعتقد أنه ينصح من باب حق الجيرة".

المصدر: RT

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