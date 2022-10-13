واشنطن تقدم 60 مليون دولار لتونس دعما للعائلات الفقيرة

أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص 60 مليون دولار لمساعدة "العائلات الأكثر عرضة للخطر" في تونس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، يوم الخميس: "اليوم في تونس نعلن عن 60 مليون دولار من التمويل الجديد الذي سيشكل مساعدة عاجلة للتونسيين الأكثر عرضة للخطر وسط العديد من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها".

وأوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم منحة قدرها 60 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ليقدم المساعدة للعائلات الفقيرة في تونس.

وأضاف بلينكن أن "هذا التعهد يأتي إضافة إلى البرامج الأمريكية المستمرة لدعم المجتمع المدني في تونس والقطاع الخاص، بينما يسعى التونسيون لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الشعب التونسي من خلال شراكتنا الطويلة الأجل المركزة على تعزيز تعاوننا الأمني وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتفعيل الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل".

المصدر: RT