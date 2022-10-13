مسؤولان أمريكيان يبحثان "تجديد الهدنة" في اليمن

بحث مسؤولان أمريكيان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مساعي تجديد الهدنة الإنسانية، وجهود إحياء "مسار السلام".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا) إن رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، التقى مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، "في إطار المشاورات الرامية لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن".

وأوضحت أنه "جرى خلال اللقاء، البحث في مستجدات الوضع اليمني، وتبادل الحديث حول مساعي تجديد الهدنة الإنسانية".

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وأضافت أن النقاش تطرق إلى "الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات (حركة "أنصار الله"، الحوثيين) على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة".

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني".

المصدر: وكالة "سبأ"