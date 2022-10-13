الجزائر توقع اتفاقية مع شركة "FIAT"لتصنيع السيارات

أعلن وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، اليوم الخميس، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع شركة "FIAT" ، لتصنيع السيارات السياحية والنفعية في ولاية وهران.

وجاء في كلمة الوزير: "أعلن اليوم من مقر وزارة الصناعة أنه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنّع الإيطالي "FIAT" التابع لمجمع ستيلانتيس من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران".

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الصناعة، إمضاء هذه الاتفاقية، تجسيد للعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر بإيطاليا.

وأكد الوزير، أن القطاع سيسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها. مضيفا "ارتأينا أن يكون أول تحد لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيز الإنتاج في مدة قياسية".

المصدر: النهار الجزائرية