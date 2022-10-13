مناورة مشتركة بين البحريتين السورية والروسية في مرفأ طرطوس

أجرت وحدات من القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش السوري وقوات الأسطول البحري الروسية، مناورة تكتيكية مشتركة في منطقة المياه في قاعدة مرفأ طرطوس.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر ميداني أن "التدريب على المناورة جرى على عدة مراحل، وجاء في إطار تنفيذ الحلقات الرئيسية للإجراءات العملية لمواجهة الهجوم على الميناء البحري".

وأوضح المصدر أن "العسكريين المشاركين في التمرين من الجانبين مارسوا إجراءات عملية لصد هجوم من قبل مجموعات إرهابية على المنشآت العسكرية للميناء، وتم إجراء دفاع مضاد للغواصات والتخريب واستخدام الدفاع الجوي في حالة التهديد بضربة جوية ضد منشآت عسكرية مع تنفيذ إجراءات الدفاع ضد البرمائيات لساحل نقطة القاعدة".

(سانا)

وأضاف أن التمرين شمل أيضاً "سحب سفن البحرية الروسية والبحرية السورية والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التي تغطي نقطة القاعدة من هجوم لعدو افتراضي".

وقالت الوكالة: "شارك في التمرين أكثر من 400 عسكري من القوات المسلحة الروسية العاملين في سوريا وأسطول البحر الأسود، إضافة إلى عسكريين من القوات البحرية السورية مع مشاركة 5 سفن وطائرتين من طراز سو35 تحاكي تحليق صواريخ كروز لعدو وهمي إضافة إلى أكثر من 25 وحدة من المعدات العسكرية".

(سانا)

المصدر: "سانا"