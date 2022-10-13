كم يزيد عدد سكان مصر سنويا وهل سيكون الغذاء كافيا مستقبلا؟

أكد نائب وزير الصحة والسكان في مصر، طارق توفيق، أن المستقبل ينذر بالخطر بسبب أزمة الانفجار السكاني.

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وأوضح أن أعداد السكان تزيد في مصر سنويا بمعدل مليون و700 ألف شخص، وإذا استمر هذا المعدل سنصبح في 2030 على الأقل 120 مليون نسمة، وفي 2050 سنصل لنحو 160 مليون نسمة.

وأضاف الدكتور طارق توفيق، في تصريحات تلفزيونية، أن الأعداد الضخمة من المواليد ستكون ضاغطة على مرافق البلد، وأهمها الصحة والتعليم، متابعا: "كلما زاد عدد السكان بشكل غير منضبط تزيد العشوائية، وهذا تهديد لسلم المجتمع، لطبيعة العشوائيات والسكان فيها".

وتساءل: "في عام 2050 قد نصل لـ 160 مليون نسمة، فهل مع هذا العدد سيكون هناك غذاء كاف؟، لا أظن، والمياه أيضًا، إضافة للتغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية".

المصدر: القاهرة 24