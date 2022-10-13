سانا: مقتل 3 مدنيين إثر اشتباكات بين مسلحين موالين لأنقرة وتنظيمات إرهابية بريف حلب الشمالي

أفادت وكالة "سانا" بمقتل 3 مدنيين جراء تجدد الاشتباكات بين المسلحين الموالين لأنقرة وتنظيمات إرهابية بريف حلب الشمالي والتي أسفرت أيضا عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن الاقتتال المستمر بين المسلحين الموالين لأنقرة وعناصر من التنظيمات الإرهابية "أسفر خلال الساعات الماضية عن مقتل 17 إرهابيا، وإصابة 31 آخرين من الطرفين، ومقتل ثلاثة مدنيين جراء القصف العشوائي المتبادل بين الطرفين".

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات توسعت إلى مناطق عدة في ريف حلب، واستخدم فيها الطرفان الدبابات والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة والمتوسطة؛ ما اضطر الأهالي إلى الاختباء ضمن أقبية المنازل وإغلاق المحال التجارية والمدارس.

وبينت المصادر أن المدنيين ضاقوا ذرعا من ممارسات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم التي أصبحت مدن أشباح، نتيجة الفوضى والانفلات الأمني والاستيلاء على أراضي ومنازل المواطنين ،واختطاف العديد منهم وابتزاز ذويهم للإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

المصدر: سانا