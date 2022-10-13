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السيسي يتحدث عن التحديات في مصر

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السيسي يتحدث عن التحديات في مصر
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، كما إنها عبرت الكثير من الأزمات.

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وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخرج دفعات الضباط في الكلية الحربية: "المجهود الذي يبذل من كل مواطن مصري جهد مشكور، وفي أمل في بكره.. كل المصاعب هنعبرها، وإحنا في خير وبخير، وأقدر أقول إنه إحنا واقفين على أرض صلبة ومعندناش تحديات كبيرة أوي، زي بلاد أخرى، عشان الأمن والاستقرار نعمل علشانه أي حاجة"، مؤكدا أن "مصر ستتمكن دائما من تخطي وعبور أي أزمات".

وتابع الرئيس المصري: "لما الإرهاب كان بيضرب فينا كنت متأكدا بفضل الله أنها هتعبر، زي ما كثير من الأزمات.. تبقى الأوطان ويبقى الأمان والاستقرار، نحن نقف على أرض صلبة، وليس لدينا تحديات كبيرة كبلاد أخرى".

المصدر: القاهرة 24

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