ليست للمصريين.. نائب غرفة السياحة السابق يكشف تفاصيل "عمرة الـ4400 جنيها"

كشف باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة السابق، عن تفاصيل عمرة تطبيق "نسك"، التي أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن أنها تكلف 4400 جنيه.

وقال نائب غرفة شركات السياحة السابق، إن ما نشر عن تطبيق "نسك" لا علاقة له بمصر، وتم تداوله بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن تطبيق "نسك" يتعامل مع فئة، موضحا أن المواطن المصري يخضع للتطبيقات الطبيعية المتمثلة في شركات السياحة، والتي تتعامل في قضية الحج مع وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.

ولفت إلى أن سعر تسجيل التأشيرة 753 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 4500 جنيه مصري، أما الانتقالات وتذاكر الطيران والرسوم فهي أموال تضاف لسعر رحلة العمرة لتصل في النهاية لحوالي من 22 ألفا لـ27 ألف جنيه للعمرة الاقتصادية، وليس 4400 جنيه كما تم تداولها لمقيمين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، ولا يتعامل مع المصريين.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT