مجلس التعاون الخليجي: أفضل السبل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هو الحوار

قالت دول مجلس التعاون الخليجي، إنها على قناعة بأن أفضل سبيل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هو طريق الحوار وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي مصالح جميع الأطراف.

وفي بيان ألقاه المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز بن محمد الواصل، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الغربي المعنون "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، قال مندوب السعودية: "تتابع دول مجلس التعاون الخليجي بقلق بالغ الأوضاع في أوكرانيا منذ بدايتها، وعليه فإن دول المجلس تحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتزام الطرق السلمية لتسوية النزاع".

وأكد أن تصويت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لصالح القرار جاء في إطار دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالطرق السلمية"، معربا عن أمل دول مجلس التعاون الخليجي، بـ"استمرار العمل في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتَجنب التداعيات السلبية للأزمة إنسانيا وسياسيا واقتصاديا".

المصدر: "واس"