اعتقال 9 فلسطينيين بحملة اعتقالات في بلدة العيسوية شرقي القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين بحملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بشرقي القدس، وقد تخلل الحملة مواجهات بين الجانبين أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

هذا وشهدت مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية إضرابا شاملا تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط وبلدات القدس، عقب إعلانها العصيان المدني ضد الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.

وتزامن الإغلاق في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مع احتفال اليهود بعيد العرش الذي يستمر أسبوعا ويشهد تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة.

وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية إن "هذه أصعب ليلة منذ عملية حارس الأسوار"، في إشارة إلى المواجهات التي عمَت فلسطين خلال معركة "سيف القدس"، بينما أكدت القناة "14" العبرية أن القوات الإسرائيلية "فقدت السيطرة" في القدس هذه الليلة.

المصدر: RT + "القدس نت"