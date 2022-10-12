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بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولي في تونس (فيديو)

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بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولي في تونس (فيديو)
Gettyimages.ru
بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولي في تونس
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انطلقت في مدينة الحمامات التونسية يوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض الطيران والدفاع الدولي بمشاركة 50 دولة، و110 شركات أجنبية عارضة في مجال صناعة الطيران والدفاع.

وحضر مراسم انطلاق المعرض في مطار النفيضة، عدد من الوزراء التونسيين بينهم وزير الدفاع عماد مميش، والنقل ربيع المجيدي، ووزير العمل ومتحدث الحكومة نصر الدين النسيبي.

ونفذت القوات الجوية لعدد من الدول المشاركة عروضا جوية استعراضية عقب مراسم الافتتاح.

ويشكل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوي، والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنعة للتعريف بقدراتها في ميدان صناعة الطيران.

بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولي في تونس (فيديو)
Gettyimages.ru

المصدر: وكالات

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