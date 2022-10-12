موقع مغربي: تأجيل المجلس الوزاري برئاسة الملك وأنباء عن التحضير لتعديل حكومي موسع

أفاد موقع "Rue 20" المغربي مساء الأربعاء بأن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، قد تم تأجيله في "إشارة واضحة لقرب إحداث تعديل حكومي موسع".

وقال الموقع نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن التعديل سيشمل عددا كبيرا من الوزراء وأن المجلس الوزاري قد يعقد الخميس.

كما ذكر أيضا أن الرأي العام المغربي يترقب بكثير من الاهتمام، التغييرات التي ستحدث على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم، والتي ينتظر أن يكشف عنها بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي