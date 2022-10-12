"لا مال يحل مكانه".. عائلة قتيل فلسطيني ـ أمريكي ترفض تسوية إسرائيلية

أعلنت عائلة فلسطيني أمريكي توفي في وقت سابق من هذا العام بعد أن احتجزته القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أنها سترفض عرض التسوية المقدم من جانب إسرائيل.

وجاء موقف العائلة ردا على ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع حين أعلنت أنها وافقت على دفع تعويضات لأسرة عمر أسعد (78 عاما)، والذي توفي وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين أثناء احتجازه من قبل جنود إسرائيليين - وهي خطوة نادرة لإغلاق قضية أثارت إدانة شديدة من واشنطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب الاتفاق، ستتلقى أسرة أسعد 500 ألف شيكل، (نحو 141 ألف دولار)، لإسقاط الدعوى القضائية ضد إسرائيل.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن نواف أسعد، شقيق عمر، أنه "وجّه محامي الأسرة برفض العرض الإسرائيلي".

وقال أسعد: لسنا مهتمين بإسقاط القضية لأي سبب... لا يوجد مال يمكن أن يحل محل أخي بالنسبة لأبنائه، ولأحفاده الذين ما زالوا ينادون له... لزوجته التي تعتقد أنه في المنزل في كل مرة يرن جرس بابها".

وُلد أسعد في بلدة جلجيليا الفلسطينية، لكنه أمضى حوالي 40 عاما في الولايات المتحدة. وأصبح مواطنا أمريكيا قبل أن يعود إلى مسقط رأسه عام 2009 للتقاعد مع زوجته.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"