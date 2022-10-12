دمشق: الدول الغربية تسعى لتأجيج الحرب في أوكرانيا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن نهج بعض الدول الغربية، دليل واضح على سعيها لتأجيج الحرب، وإذكاء النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا.

وقال صباغ في كلمة سوريا التي ألقاها اليوم خلال الدورة الطارئة للجمعية العامة حول أوكرانيا: منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يشهد استغلالا فاضحا من قبل بعض الدول الغربية خدمة لمصالحها، حيث لجأت تلك الدول إلى طلب عقد الدورة الطارئة، وتقديم مشروع قرار للجمعية العامة، أكثر عدائية تجاه روسيا، بعد فشلها بتمريره في مجلس الأمن.

وأعرب صباغ عن إدانة سوريا لحملة الغرب وأذرعه الإعلامية ضد روسيا، عبر نشر معلومات مضللة، واتهامات كاذبة، تهدف لتقويض الحق الطبيعي لروسيا في درء الأخطار التي تهدد أمنها.

ولفت صباغ إلى أن الدول التي تشن حملات عدائية ضد روسيا، وتنتقد دفاعها عن أمنها وحدودها، هي ذاتها الدول التي شنت أعمالا عدوانية همجية ضد سوريا بذريعة الدفاع عن أمنها الوطني، رغم أنها تبعد آلاف الأميال، مبينا أن الولايات المتحدة والدول التابعة بما يسمى التحالف الدولي دمرت مدنا بأكملها، وقتلت الآلاف من قاطنيها.

وأشاد صباغ بجهود روسيا لتحقيق الاستقرار وضمان سلامة وأمن الشعبين الروسي والأوكراني، واستضافتها مئات آلاف اللاجئين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والاتفاق على مرور شحنات الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي