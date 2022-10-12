المغرب.. اعتقال مخمورين دهسا أمنيين بمدينة سلا (فيديو)

أحال الأمن بمدينة سلا المغربية شخصين إلى النيابة العامة المختصة، على ذمة "تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته وعدم الامتثال والإيذاء العمدي".

وأفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، بأن دورية للشرطة ضبطت شخصين على متن سيارة وهما في حالة سكر متقدمة، حيث لم يمتثل السائق لإجراءات الضبط والمراقبة بعدما حاول الفرار وصدم أحد المواطنين وعنصري الأمن الوطني.

وقال المصدر الأمني إنهما تسببا في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكر أن التدخل الأمني أسفر عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي