تبون: متفائلون بأن تكون 2023 "سنة الحل" للأزمة الليبية

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، عن أمله في أن تكون السنة القادمة "سنة الحل" للأزمة الليبية.

وعقب محادثات جمعتهما في مقر الرئاسة الجزائرية، قال تبون: "نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي, بما يمكن ليبيا الشقيقة من استرجاع استقرارها واستغلال ثرواتها والمضي نحو التقدم والازدهار".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن متفائلون, لأن كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء, تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتما عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون أن موقف بلاده "لم يتغير تجاه الوضع في ليبيا", قائلا إنها رافعت من أجل "حل ليبي يكون هو الوحيد الكفيل بتحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار في ليبيا, والمتمثل في الرجوع إلى الشعب الليبي لكي يختار من أراد ويعطي الشرعية لمن يمثله عبر العالم من خلال الصندوق".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية