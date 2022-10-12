الجزائر.. إحباط محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أعلنت السلطات الجزائرية إحباط محاولات متكررة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب خلال الفترة الممتدة بين 5 و11 أكتوبر الجاري.

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وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، أوقفت 65 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ8 قناطير و76 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 475772 قرصا مهلوسا".

وفي إطار عمليات أخرى، أشارت الوزارة إلى أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف خلال دورية بحث وتفتيش بأدرار".

وأضافت أن "حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، أحبطوا محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ53723 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف".

المصدر: "الإذاعة الجزائرية"