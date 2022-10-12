قطر تدين بشدة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

دانت قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى وأداءهم طقوسا تلموذية بحماية الشرطة الإسرائيلية.

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وشددت الخارجية القطرية على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذرت الخارجية القطرية في بيان من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية.

كما شددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

بيان | قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/kgZRz8cDwc — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 12, 2022

المصدر: وكالات